Policja zobaczyła jak wygląda piekło. 8-miesięczne niemowlę w jaskini patologii

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczyli co dzieje się z 8-miesięczną dziewczynką. Cała rodzina i krewni byli pijani i żyli w najgorszej melinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zwrócił się o pomoc do policji. Funkcjonariuszy poproszono, aby sprawdzili co dzieje się z 8-miesięczną dziewczynką.

OPS obawiał się, że matka niemowlęcia może być nietrzeźwa. Jednak to co ukazało się funkcjonariuszom po otworzeniu wskazanego mieszkania przerosło wszystko co dotychczas widzieli.

Dom, a raczej melina, była zadymiona papierosami do tego stopnia, że nie dało się oddychać. Dom był nieziemsko brudny, a wszyscy na miejscu byli kompletnie pijani.

Przerażeni policjanci postanowili odszukać dziecka. Te znajdowało się w foteliku… spod którego wychodziły karaluchy.

Zapijaczona 32-letnia matka dziewczynki miała 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nietrzeźwa nie chciała oddać dziewczynki i stwierdziła, że to jej ojciec chrzestny sprawuje nad nią opiekę.

Jego policjanci odnaleźli w innym pokoju. Był kompletnie pijany i miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Wówczas kobieta powiedziała, że w drodze jest babcia dziecka, która zajmie się wnuczką. Gdy da przybyła na miejsce… również okazała się kompletnie pijana.

Babcia „wydmuchała” 0,5 promila. Jednak matka niemowlęcia nie ustępowała.

Gdy przekazano jej, że dziecko trafi do pogotowia opiekuńczego, oznajmiła, że zaraz przyjdzie ciocia i zajmie się niemowlęciem. Wkrótce pojawiła się i sama „ciocia”.

Badanie stanu trzeźwości w jej przypadku wykazało 0,68 promila alkoholu.

Niemowlę trafiło do Pogotowia Opiekuńczego. Matce za narażenie dziecka na bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia grozi do 5 lat więzienia.

Źródło: Radio Zet