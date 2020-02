Przepraszają za pokaz mody, bo duże usta modelek mogły kojarzyć się z… rasizmem

Modelom na pokazie mody namalowano wielkie czerwone usta, krzaczaste brwi, doklejono duże nieproporcjonalne uszy. Dobrze, że nie padło tu jeszcze oskarżenie o antysemityzm.

Pokaz mody odbył się jeszcze 7 lutego. Fashion Institute of Technology (FIT) to nowojorska szkoła mody i prezentowała na nim prace dyplomowe uczniów. Teraz FIT przeprasza za „rasistowskie” akcesoria. Chodzi oczywiście o duże usta, które niektórzy skojarzyli ze stereotypem Murzynów.

Dziwne akcesoria miały zapewne zniekształcać twarze młodych kobiet i kazać widzowi skupić się nie na ich urodzie, ale na strojach. Organizatorzy pokazu jednak przesadzili. Było odwrotnie. Jednak to nie gwałt na estetyce wywołał burzę.

Niektórzy dostrzegli w czerwonych ustach nienaturalnej wielkości skryty rasizm. Wśród nich Amy Lefevre, jedna z modelek. Młoda kobieta wyznała „New York Post”, że odmówiła takiego makijażu, nie tylko, że jest brzydki, ale ma „wyraźnie rasistowski” charakter.

Fashion Institute of Technology przeprosił. Niektórzy co prawda pytali, że „jeśli grube czerwone usta rzeczywiście mogą odnosić się do rasistowskich wyobrażeń z innej epoki stygmatyzujących Murzynów”, to kogo stygmatyzują uszy wielkości dłoni, czy przerysowane brwi?

Szefowa FIT Joyce Brown jednak oficjalnie przeprosiła „tych, którzy uczestniczyli w paradzie, studentów i wszystkich, którzy byli zszokowani tym, co zobaczyli”. Zapewniła też, że będzie lepiej strzec zasad politycznej poprawności, żeby nikomu już się nic nie kojarzyło…

It created the environment for other versions that included racist drawings and dialogue.These versions exemplified racial disharmony in America. Little Black Sambo's popularity coincided with the crystallization of Jim Crow laws and etiquette pic.twitter.com/mmZLLyD3YD

— Soulrac (@Soulracmusic) February 14, 2020