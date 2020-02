Siedem ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Turcji [FOTO]

Pięć osób zostało rannych i przewieziono je do szpitala. Pod gruzami znajdują się jeszcze ludzie i trwa akcja ratunkowa – podał szef tureckiego MSW Suleyman Soylu.

– W prowincji Van wiele domów jest uszkodzonych w wyniku trzęsienia ziemi – mówi gubernator Mehmet Emin Bilmez.

Według Europejskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC), epicentrum trzęsienia znajdowało się w pobliżu irańskiej wioski Habasz-e-Olya, położonej mniej niż 10 km od granicy z Turcją. Ognisko wstrząsów znajdowało się na głębokości 6 km.

Według Mojtaby Khalediego z Irańskiej Służby Ratunkowej, rannych zostało 25 osób, siedem z nich hospitalizowano.

Trzęsienie ziemi uszkodziło też w Iranie nie określoną na razie liczbę domów w czterech wioskach w pobliżu epicentrum trzęsienia.

