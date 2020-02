Syria. Amerykanie zepchnęli rosyjski samochód pancerny do rowu [VIDEO]

W sieci pojawiło się wideo, na którym widać ten incydent. Rosyjski wojskowy samochód pancerny próbował wyprzedzić amerykańskiego Oshkosh M-ATV.

Amerykanie jednak nie pozwolili na to. Najpierw zablokowali próbę wyprzedzenia z lewej strony, a gdy Rosjanie próbowali tego samego od drugiej strony, zostali zepchnięci z drogi.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił komentarza w tej sprawie. Wszystkich chętnych odesłał do ministerstwa obrony, ale ci – jak na razie – również milczą.

Amerykanie z kolei obiecali, że przyjrzą się incydentowi. Zbadają sprawę i zdecydują o wyciągnięciu ewentualnych konsekwencji.

#US army vehicle pushes #Russia police vehicle off the road, today, eastern Qamishli NE #Syria. pic.twitter.com/X5RNPyqafL

— Mohammad (@ibrashino) February 19, 2020