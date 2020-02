Tęczowa propaganda w natarciu. Ubiegający się o nominację prezydencką Demokratów Pete Buttigieg radzi 9-letniemu chłopcu jak być homoseksualistą [WIDEO]

W czasie spotkania wyborczego w Kolorado Pete Buttigieg jeden z Demokratów ubiegających się o nominację w wyborach prezydenckich radził 9-letniemu chłopcu jak ujawnić się jako homoseksualista i jak z tym żyć. Media, które robią wszystko, by Trump nie został prezydentem, są zachwycone Demokratą i jego rozmową z dzieckiem.

Buttigieg jest homoseksualistą i otwarcie się do tego przyznaje. Ubiega się o nominację Demokratów i pozostaje jednym z faworytów. Po prawyborach w Iowa, New Hampshire i Nevadzie zajmuje w wyścigu 2. miejsce. Uchodzi za umiarkowanego kandydata centrum Partii Demokratycznej i jako taki jest przez media intensywnie lansowany.

Teraz trwa kampania przed „superwtorkiem”, kiedy to odbędą się prawybory w kilku stanach. Buttigieg miał spotkanie z wyborcami w Kolorado. Prowadząca wiec zapowiedziała pytanie od Zachary’ego, który ma 9 lat i prosi Buttigiega, by ten „pomógł mu powiadomić świat, że też jest homoseksualistą”. – Chcę być taki dzielny jak ty- odczytała.

Buttigieg był zachwycony i zaprosił chłopca na scenę. Publiczność zaczęła krzyczeć „coming out”.

– Nie sądzę byś potrzebował ode mnie wiele rad na temat odwagi. Wydajesz się silnym – powiedział homoseksualista Buttigieg . – ..Mnie to zajęło dużo czasu, by nawet swojemu najbliższemu przyjacielowi powiedzieć, że jestem homoseksualistą.. Widzieć cię przyznającego się do tego kim jesteś w sali z tysiącami ludzi, których nawet wcześniej nie spotkałeś, to naprawdę coś – powiedział. (Oczywiście kłamał bo na niewielkiej na sali nie było żadnych tysięcy ludzi).

Widowisko było ustawką LGBT

I dalej homoseksualista daje 9-letniemu chłopcu rady: – Nie zawsze będzie łatwo, ale to w porządku bo wiesz kim jesteś. .. I to ważne bo jeśli wiesz kim jesteś, to masz to poczucie stabilności kiedy dookoła ciebie dzieje się chaos i rożne rzeczy.

Potem wychwala chłopca i mówi mu, że może mieć wpływ na wiele rzeczy, choćby przez sam fakt, że stoi na scenie – jako 9-letni homoseksualista. Buttigieg zapewnia go że będzie mu kibicował.

Cała widowisko było zwykłą ustawką pokazującą jak działa propaganda LGBT i w jak wstrętny sposób można wykorzystać dzieci do politycznych celów.

Chłopiec ma 9 lat. Nawet nie dojrzał płciowo, ale już ma umysł wyprany homoseksualną ideologią. Wmówiono mu rzeczy, o których nie ma pojęcia, ani żadnego wyobrażenia, wzbudzono w nim strach, by homoseksualista, który chce zostać prezydentem mógł się zareklamować.

Podła postawa mediów

Jeszcze bardziej podła jest postawa mediów, które starają się wylansować Buttigiega. Prowadzący w wyścigu Demokratów senator Sanders jest marksistą i jako taki może zniechęcić wielu Demokratów tak, że w dniu wyborów oddadzą głosy na Trumpa. Stąd lansowanie „umiarkowanego” Buttigieg. A przy okazji promowanie tez ideologii LGBTCBA.

Media są zachwycone postawa chłopca i pełnymi ciepła, mądrymi radami homoseksualisty Buttigiega. który wita na pokładzie 9-letniego dzieciaka. Jest im całkowicie obojętna cena jaką może zapłacić dzieciak za kilka minut sławy. nawet lepiej jak sie nie będzie mógł za klika lat pozbierać. Będą znów mogły wtedy mówić o ofierze „homofobii”.