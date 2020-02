Uwaga, nadchodzi grabież! Pocztowcy sprawdzą czy płacisz abonament

Uwaga nadchodzi grabież! Pracownicy poczty ruszyli w teren ściągać haracz. Okazuje się, że abonament płaci zaledwie 1/3 Polaków.

Mimo 2 miliardów zł przeznaczonych z naszych podatków na TVP Jacka Kurskiego ciągle im mało. Teraz państwo zmobilizowało pocztowców, by ci sprawdzili czy płacimy abonament.

Jeśli ktoś posiada w domu telewizor albo radio i nie płaci abonamentu nie może spać spokojnie. Niedługo do naszych drzwi może zapukać kontroler i sprawdzić, czy płacimy. Wykonawcami tego procederu mają być pracownicy Poczty Polskiej.

Kontrolerzy muszą pokazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty.

My mamy okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Jeżeli w mieszkaniu znajduje się niezarejestrowany odbiornik, na jego właściciela nałożona zostanie kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej, czyli 681 złotych.

Co prawda nie mamy obowiązku wpuszczenia kontrolera do mieszkania. Jednak jak to zrobimy, pracownik Poczty Polskiej stworzy wtedy odpowiedni protokół i przyjdzie w innym terminie. W pewnym momencie, po notorycznym unikaniu przez daną osobę kontroli, pracownik poczty prawdopodobnie będzie mógł zawiadomić policję.

Jak podaje „Super Expres” najwyższe kary zostały już nałożone na 9,5 tysiąca osób.

