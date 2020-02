Lech Wałęsa udzielił wywiadu telewizji Russia Today. Były prezydent zrobił to oczywiście w swoim stylu. Mimo to niektóre fragmenty mogą szokować.

– Panie, dziś do Unii wchodzą, Polska wchodzi sobie i potem jest V kolumną. Rozwala Unię. Tak nie może być – stwierdził w rozmowie z rosyjskim dziennikarzem Wałęsa.

– Wchodzisz, to się zgadzasz na mój regulamin. Nie zgadzasz się, to nie wchodź. A tak, biorą pieniądze, nasze, a robią przeciw. No bałagan. Bałagan wszędzie – dodał.

Były prezydent wypowiedział się także w kwestiach militarnych. Jednym razem twierdził, że obecność Amerykanów w Polsce się „opłaca”.

– Pan na pewno wie, że mamy tyle broni, że możemy zniszczyć dziesięć razy życie na Ziemi. Tą bronią, którą dziś mamy. A oni się sprzeczają o 11. Raz. Nie będzie 11. Razu, wystarczy te 10 razy. A więc, z logicznego punktu widzenia, te zbrojenia, to wszystko niepotrzebne. Ale z komfortu psychicznego to dobrze, jak są Amerykanie w Polsce. Niech oni się martwią, a jeszcze zgubią trochę dolarów w Polsce, to się opłaca. Ale tak naprawdę logicznie bez sensu, na te czasy bez sensu – ocenił Wałęsa.

Lech Wałęsa dla rosyjskiej telewizji o obecności wojsk amerykańskich w Polsce:

Później jednak doszedł do wniosku, że „Amerykanie zarabiają” na „nieporozumieniach” na linii Warszawa-Moskwa.

– Amerykanie wykorzystują nasze nieporozumienia. Proszę pana, wtedy, kiedy ja walczyłem „Solidarnością”, to przez cały ten okres dostawałem 5 proc. pomocy, a 95 proc. pomocy otrzymywał Gorbaczow. A udawali, świeczki nam palili, udawali pomoc. Pomagali Gorbaczowowi – mówił.

– Ja musiałem walczyć z tym systemem i z Ameryką. A jak ładnie wyglądali. Widzi pan, tak to jest. To jest największy dowód, że oni na nas zarabiają. Przez nasze nieporozumienia. Czas skończyć z tym. Tacy są Amerykanie – żalił się Wałęsa.

– Oczywiście, Polsce naród amerykański pomagał zawsze prawie, a politycy uprawiali politykę – dodał.

Kochać Niemca, kochać Rosjanina – to patriotyzm

Nie zabrakło też akcentów „patriotycznych”. Wałęsa odniósł się bowiem do pytania, czym dla niego jest „Wielka Polska”.

– Dla moich rodziców i dziadków był patriotyzm taki: bić Niemca i bić Rosjanina, bo kiedyś dziadka mi pobili. I to było bohaterstwo. To był patriotyzm. A dziś nie. Kochać Niemca, kochać Rosjanina. To jest patriotyzm – stwierdził.

– Nasi pradziadowie wymyślili rower, trochę technologii, to z różnych osad musieli zrobić kraje, państwa. Wy zrobiliście Rosję, my Polskę. I to do tamtej technologii było okej. I to wytrzymało do końca XX wieku – mówił Wałęsa.

Lech Wałęsa w wywiadzie dla Russia Today o patriotyzmie.

