Z sondażu IPSOS dla OKO.press, powiązanego ze środowiskiem „Gazety Wyborczej” i „Polityki”, wynika, że Andrzej Duda nie może być pewny zwycięstwa w II turze. W pierwszym etapie urzędujący prezydent może natomiast liczyć na 41 proc. poparcia. Największe szanse na wejście do kolejnej tury ma Małgorzata Kidawa-Błońska.

Z badania wynika, że w I turze liderem jest Andrzej Duda z wynikiem 41 proc. Na drugim miejscu uplasowała się kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska z poparciem rzędu 25 proc. Według sondażu dla OKO.press, podium zamyka kandydat Lewicy Robert Biedroń z wynikiem 9 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, którzy mogą liczyć na wynik w granicach 7 proc. Stawkę zamyka kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak z wynikiem 5 proc.

Jeśli do II tury weszliby Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska, wówczas urzędujący prezydent uzyskałby wynik 48 proc., a kandydatka KO – 46 proc. Jeżeli natomiast kandydat PiS zmierzyłby się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, otrzymaliby odpowiednio 47 proc. i 45 proc. Tak samo głosy rozłożyłyby się w przypadku starcia Andrzeja Dudy z Szymonem Hołownią – 47 do 45 proc. Z sondażu wynika, że największą przewagę w II turze Duda miałby, jeśli wszedłby do niej także Robert Biedroń. Urzędujący prezydent otrzymałby 51 proc., a kandydat Lewicy – 41 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 20-22 lutego metodą telefoniczną CATI na ogólnopolskiej próbie 1013 osób.

Źródło: OKO.press