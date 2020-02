Bosak oddał hołd generałowi „Nilowi”. „Nieugięty bohater narodowy” [VIDEO]

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak upamiętnił w poniedziałek rocznicę śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” i wszystkie inne ofiary prześladowań ze strony komunistów. Zaapelował do innych kandydatów na prezydenta o upamiętnianie bohaterów narodowych.

Podczas konferencji prasowej przed byłym więzieniem przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, Bosak przypomniał, że 24 lutego przypada 67. rocznica wykonania wyroku śmierci na zastępcy Komendanta Głównego Arii Krajowej, gen. Fieldorfie, który – jak przypomniał – „zaufał komunistom, że ich amnestia jest prawdziwa”.

„Jesteśmy tutaj, żeby upamiętnić generała ‚Nila’ i żeby upamiętnić wszystkie polskie ofiary prześladowań ze strony komunistów. Uważamy, że rocznice historyczne powinny odgrywać istotną rolę w pracy prezydenta Rzeczypospolitej. Rolą prezydenta RP jest być strażnikiem konstytucji, być strażnikiem ładu ustrojowego w Rzeczypospolitej, ale być także strażnikiem pamięci, (…) i ma obowiązek na forum wewnętrznych i zewnętrznym reprezentować najlepsze wątki pamięci, wynikającej z polskiego patriotyzmu, z polskiej Niepodległości, z polskiej historii” – oświadczył kandydat Konfederacji.

Do swoich rywali w kampanii prezydenckiej zaapelował, aby „włączali się w upamiętnianie rocznic historycznych”, a zwłaszcza związanych z takimi „nieugiętymi bohaterami narodowymi w czasach stalinowskiego terroru”.

Przypomniał przy tym zeznania prokuratora, który był świadkiem tragicznej śmierci „Nila” i stwierdził, że generał „do samego końca sprawiał wrażenie człowieka szalenie twardego, nieugiętego”. „To są takie wzorce, do których my również dziś możemy się odwoływać, na nich kształtować swoje postawy, swoje charaktery” – oświadczył Bosak.

Apel do politycznych oponentów

„Nie trzeba być przedstawicielem poglądów prawicowych, narodowych, czy konserwatywnych, żeby (…) o takich postaciach pamiętać, i żeby okazywać takim postaciom szacunek” – przekonywał.

Wiceprezes Ruchu Narodowego zwrócił też uwagę, że będzie do tego okazja 1 marca, w Dniu Żołnierzy Wyklętych, i zaapelował do wszystkich kandydatów na prezydenta, żeby wzięli udział w tym upamiętnieniu, by – jak mówił – pokazać, że „jesteśmy ludźmi świadomi swoich korzeni, świadomymi swojej historii”.

Jak dodał, nie ma niczego niewłaściwego, żeby także w kampanii wyborczej takie sprawy podkreślać, bo – jak zauważył – „kampania wyborcza jest zapowiedzią stylu sprawowania prezydentury”. Mówił, że prezydentura, jaką uważa za potrzebną dla Polski, to „skupiona właśnie na takich patriotycznych elementach, ponieważ one stanowią naszą tożsamość” i pozwalają „nabierać poczucia wewnętrznej godności”, dzięki któremu na forach międzynarodowych możemy „występować z podniesioną głową, przypominając o polskich bohaterach”.

Złożenie kwiatów

Dodał, że w taki sposób prezydent RP przypominałby także o tym, że „to my właśnie tutaj, w Polsce, wiemy, co to znaczy walczyć o wolność, o prawa obywatelskie, o sprawiedliwy ustrój”, czy też co to znaczy walczyć z kłamstwem, o prawdę, a także z obcymi najeźdźcami i „co to jest tak naprawdę suwerenność i niepodległość”.

„Te wszystkie wartości mamy wpisane w serce jako cały naród, a nie tylko jako pojedynczy liderzy. Czasem różnie je rozumiemy i się o nie spieramy. Nie ma w tym nic złego. Te spory powinny być twórcze, natomiast najważniejsze, żeby ta pamięć po prostu była w naszym życiu” – powiedział.

Po konferencji prasowej kandydat Konfederacji złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą gen. Fieldorfa „Nila”.

24 lutego 1953 r. w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie komunistyczne władze wykonały wyrok śmierci na generale Emilu Fieldorfie. Do historii przeszedł jako generał „Nil”, dowódca Kedywu Komendy Głównej AK i organizacji „Nie” walczącej z sowiecką okupacją Polski. Gen. Fieldorf był jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. Wciąż nieznane jest miejsce pochówku zwłok generała.

Źródło: PAP || NCzas.com