Donald Trump witany entuzjastycznie w Indiach. 7 milionów Hindusów na wiecu i trasie przejazdu

Donald Trump razem z premierem Indii Narendrą Modi wziął udział w gigantycznym wiecu. Na stadionie i trasie przejazdu amerykańskiego prezydenta witało co najmniej 7 milionów ludzi. Wizyta w Indiach ma miejsce 24 i 25 lutego.

Po wiecu udaje się do Taj Mahal, a następnie do New Delhi na serię dwustronnych rozmów. Zagraniczne media donoszą, że „Hindusi żyją wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w ich kraju”. Specjalnie z tej okazji wyremontowano stadion, gdzie odbył wiec pod hasłem „Namaste Trump” – „Witamy Trump”.

Władze Indii przygotowywały się na wizytę prezydenta USA od miesięcy. 110-tysięczny stadion do krykieta został wyremontowany, na trasie przejazdu pojawiły się dekoracje, które m.in. przesłoniły widok na slumsy. Na okolicznych murach wymalowano wizerunki prezydenta Trumpa, premiera Modiego oraz Mahatmy Gandhiego.

W Ahmedabadzie, gdzie odbywał się wiec Gandhi założył swoją pierwszą aśramę. Media piszą o „chemii” pomiędzy przywódcami, która była widoczna na tym największym na świecie stadionie do krykieta.

– Relacje między Indiami a Stanami Zjednoczonymi nie są już tylko jakimś partnerstwem. Są znacznie głębsze – powiedział Narendra Modi. Prezydent USA mówił o „fenomenalnym powitaniu” w Indiach. – Ameryka kocha Indie. Ameryka szanuje Indie i Ameryka zawsze będzie wiernym i lojalnym przyjacielem narodu indyjskiego – dodał Donald Trump.

Hindusi czekali na wejście na stadion od 4 rano. W pierwszym dniu wizyty Donald i Melania Trump polecieli do Agry, gdzie mają m.in. podziwiać zachód słońca nad Tadż Mahal. Wnętrze grobowca, nazywanego popularnie „świątynią miłości”, zostało specjalnie wyczyszczone na tę okazję, po raz pierwszy od… 300 lat.

मैं इसी लिए भारत आया हूँ, सद्भावना और प्रेम के साथ ताकि हम अपनी अभिलाषा प्रतीक अपनी सांझेदारी और अविश्वसनीय विस्तार सकें l pic.twitter.com/gywJmRek1Y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

Następnie Trump pojedzie do New Delhi na rozmowy i podpisanie całego szeregu umów o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, walce z terroryzmem i handlu. Waszyngton ma pewne pretensje do Delhi o politykę państwowego protekcjonizmu. Trump krytykował Indie za to, że amerykańskie firmy nie mają wystarczającego dostępu tego rynku.

Źródło: France Info/ AFP/ PAP