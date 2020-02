Głupia i nieodpowiedzialna akcja w Krakowie. „Nie jestem wirusem. Jestem człowiekiem” [VIDEO]

Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT) nie chce by Krakowiacy separowali się od turystów z Chin. Stworzyła klip pod tytułem „Nie jestem wirusem. Jestem człowiekiem”. Nic to, że większość ognisk epidemii koronawirusa w Europie ma związek z Chińczykami. Według MOT-u najwyraźniej lepiej się zarazić, niż urazić obcokrajowca.

Chińczyk w masce stoi w Krakowie i trzyma tabliczkę z napisem: „Nie jestem WIRUSEM – jestem CZŁOWIEKIEM”. To akcja MOT-u, który twierdzi, że taka drobnostka jak epidemia koronawirusa nie powinna wpływać na stosunek Krakowiaków do turystów z Chin.

„Te słowa najpełniej wyrażają przekonanie, że w przypadku wybuchu epidemii takiej jak koronawirus, który zaatakował Chiny, najważniejsze jest, by nie stworzyć kolejnego wirusa – nienawiści i nietolerancji” – czytamy na oficjalnej stronie Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Na nagraniu widać m.in. jak mieszkanka Krakowa przytula Chińczyka w masce. W głowie się nie mieści, że nawet tak poważna sprawa jak epidemia jest wykorzystywana do propagowania poprawności politycznej. Znaczy, że co? Gdy zobaczymy w Krakowie kaszlącego Azjatę w masce to mamy go przytulić?

„Tym spotem okazujemy solidarność z Chińczykami i wspieramy ich w walce o powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wirusa izolacji społecznej” – pisze dalej MOT.

Halo, na tym własnie polega przeciwdziałanie epidemii. Na izolowaniu chorych. Czy według Małopolskiej Organizacji Turystycznej kwarantanna jest przejawem rasizmu?

Przesłanie akcji nie zostało jasno wyjaśnione przez organizatorów. Jasne jest jednak, że kopiowanie zachowań z klipu może być niebezpieczne dla życia i zdrowia.

Trudno opisać jak bardzo nieodpowiedzialna i głupia jest to akcja. W dobie szalejącej w Chinach epidemii i kolejnych przerażających wieściach z Włoch, tego typu kampania to prowokowanie nieszczęścia.

Co więcej, ta akcja jest najzwyczajniej w świecie niepotrzebna. Nigdzie nie słyszy się o wzroście agresji wobec Azjatów. Nie było żadnego głośnego ataku na Chińczyka. To szukanie problemu tam gdzie go nie ma jest żenujące.

Krakowiacy: „Czy wy jesteście upośledzeni?”

Na szczęście komentujący Krakowiacy zauważyli, że w tym przypadku MOT przekroczył nieznaną dotąd granicę absurdu. O to przykład kilku „najdelikatniejszych” komentarzy:

„We Włoszech też taką akcję robili dwa tygodnie temu….” – pisze jeden z Internautów.

„Czy wy jesteście upośledzeni. To jest zagrożenie najwyższego ryzyka. Robienie sobie jaj z podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny świadczy tylko o waszej głupocie” – pisze ktoś inny.

„W przypadku chorób zakaźnych izolacja jest niezbędna. Kwestionujecie sens kwarantanny jako metody walki z chorobami zakaźnymi?”

” Ignorancja autorów tego filmu jest porażająca”

Pod wpisem nie ma nawet jednego pozytywnego komentarza. Miejmy nadzieję, że Polacy nie dadzą sobie wyprać głów tego typu bredniami. Do tej pory nie zdiagnozowano w naszym kraju ani jednego przypadku koronawirusa. Aby tak pozostało, lepiej nie kwestionować sensu separowania się od chorych i zachować wszelkie środki ostrożności.