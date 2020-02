PILNE! Pacjentka w Bielsku-Białej ma objawy koronawirusa. Polka wróciła z Rzymu

Polka która wróciła z Rzymu, zgłosiła się w poniedziałek z objawami koronawirusa do SOR-u bielskiego Szpitala Wojewódzkiego.

– Kobieta wróciła z Rzymu. W niedzielę miała dolegliwości infekcyjne i gorączkę. W poniedziałek pojawiła się w SOR-ze z objawami paragrypowymi. Nie miała kontaktu z innymi pacjentami. Została natychmiast odizolowana w specjalnie do tego wyznaczonym pomieszczeniu w szpitalu – poinformowała rzecznik szpitala Anna Szafrańska.

Służby prawdopodobnie zbadają z kim kobieta miała kontakt po powrocie z wakacji. Na ten moment nie wiadomo, czy chora przyjechała do szpitala komunikacją miejską, czy prywatnym transportem.

Jeśli potwierdzi się, że to koronawirus, to będzie to potwierdzenie najczarniejszych scenariuszy. Obecnie we Włoszech mogą znajdować się dziesiątki tysięcy Polaków, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych o tej porze roku.

Źródło: Radio Bielsko