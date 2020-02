PILNE! Zamach w Niemczech? Samochód wjechał w pochód karnawałowy [VIDEO+FOTO]

Jak podaje „Bild”, co najmniej 15 osób zostało rannych w wyniku wjazdu kierowcy samochodu w pochód karnawałowy. O sprawcy wiadomo jedynie, że został już zatrzymany.

Nie wiadomo, czy to mężczyzna czy kobieta. Nie wiadomo także, czy to obywatel Niemiec, czy też imigrant.

Jak podają świadkowie, w pewnym momencie kierowca srebrnego mercedesa staranował ludzi na odcinku 30 metrów pochodu. Kierowca nie zwalniał, ale dodawał gazu.

Policja nie informuje na razie, czy to wypadek czy zamach terrorystyczny. Można się więc spodziewać, że to kolejne ubogacenie kulturowe w Niemczech.

