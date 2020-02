Polacy pomogą Brytyjczykom zerwać z Unią Europejską. Symbole wyjścia z eurokołchozu powstaną w Tczewie [VIDEO]

Granatowe paszporty obowiązywały na Wyspach od 1921 roku do około 1988. Później, ze względu na wymogi EWG, zaczęto wymieniać dokumenty na takie, jakich używały inne państwa Wspólnoty.

Teraz, gdy Wielka Brytania opuszcza UE i nie obowiązują jej już wymogi o harmonizacji okładek, Królestwo chce powrócić do tradycyjnego koloru. Nie jest to zabieg konieczny, a bordowe paszporty nie stracą ważności, jednak Brytyjczycy potrzebowali jakiegoś symbolu wyjścia.

Do lipca mają się skończyć zapasy „unijnych paszportów”. Ich produkcja nie zostanie już wznowiona. Od lata urzędy będą wydawały jedynie dokumenty z granatową okładką.

Co ciekawe „nowe stare” paszporty wykona francusko-holenderska firma Gemalto. Jej fabryka mieści się w… Tczewie, na Kociewiu w Polsce.

Czy to znak, który zwiastuje rychły Polexit?

