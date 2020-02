Polak chce podbić świat pierogami. Gotował już dla królowej

Damian Wawrzyniak to najsłynniejszy polski kucharz w Wielkiej Brytanii. Teraz chce podbić m.in. Nowy Jork i Dubaj.

Kucharz Damian Wawrzyniak to jeden z najbardziej znanych Polaków w Wielkiej Brytanii. Na koncie ma m.in. przygotowywanie posiłków dla brytyjskiej królowej.

Kucharzowi w zdobyciu popularności pomogła jego aktywność społeczna. Domagał się bowiem, aby mieszkańcy krajów Unii Europejskiej po brexicie automatycznie dostawali status osoby osiedlonej.

Jednak Wielka Brytania to dla polskiego kucharza za mało. Teraz Wawrzyniak chce zawojować świat… pierogami.

Jego nowe przedsięwzięcie to „Pierogi Kiosk”. O kioskach z pierogami rozpisywały się brytyjskie media.

Na razie otwiera je w Wielkiej Brytanii, ale w związku z dobrym przyjęciem, kucharz snuje większe plany. – Jest duża szansa, że nasze punkty powstaną w światowych metropoliach, na przykład w Nowym Jorku czy w Dubaju – powiedział Wawrzyniak w wywiadzie dla Money.pl.

Jak podkreśla – kioski z pierogami to projekt wymierzony na rynki zagraniczne. Czy pojawią się też w Polsce? – Nie wwozi się drewna do lasu – żartuje kucharz, ale przyznaje, że otrzymał propozycje franczyzowe.

– Zainteresowanie jest na tyle duże, że liczymy, że można by otwierać jakieś 10 lokali rocznie – przekonuje kucharz. A gdyby tak się stało, to wkrótce stałaby się to największa sieć franczyzowa z polskim jedzeniem działająca na świecie.

– Polska kuchnia jest właściwie nieznana na świecie. Tak bardzo nieznana, że aż czasami chce się płakać – przyznaje Wawrzyniak.

Źródło: Money.pl