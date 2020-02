Stacji ładowania e-samochodów mamy jak na lekarstwo

Dziesięciu największych operatorów w Polsce na początku 2020 r. udostępniało kierowcom ok. 1090 stacji ładowania aut elektrycznych.

Do końca tego roku chcą mieć oni o niemal 1,7 tys. więcej stacji ładowania aut elektrycznych – wynika z raportu przygotowanego przez wysokienapiecie.pl.

Spośród 1090 punktów ładowania e-samochodów udostępnianych kierowcom 55 proc. stanowiły szybkie (DC). Pozostałe 45 proc. to półszybkie punkty (AC).

Do końca tego roku najwięksi operatorzy chcą uruchomić kolejne 1693 punkty ładowania. Tak wynika z zestawienia przygotowanego przez portal wysokienapiecie.pl. Informacje zebrano od kilkunastu operatorów w Polsce.

Łącznie dziesiątka największych sieci w Polsce do końca grudnia będzie umożliwiała jednoczesne ładowanie blisko 2,8 tys. samochodów elektrycznych. Infrastuktura nie przekroczy 1,7 tys. stacji w całym kraju.

Dla porównania, dziesiątka największych sieci paliwowych ma dziś 4,2 tys. stacji. Wszystkich stacji paliw w Polsce jest nieco ponad 7,8 tys.

Jak podkreślają eksperci, jedną z najpoważniejszych barier na drodze do popularyzacji aut elektrycznych jest ograniczona infrastruktura do ich ładowania. Obecnie w Polsce przypada 0,13 stacji na 100 kilometrów dróg. Trzy kraje z największym zagęszczeniem ładowarek w Europie to Holandia, Luksemburg i Norwegia. Tam na 100 kilometrów dróg przypada nawet 10 do 20 punktów ładowania.

Według ekspertów, doświadczenie takich krajów, jak Niemcy czy Dania wskazuje, że w polskich realiach niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 3,5 – 4 ładowarek na 100 kilometrów dróg.

Źródło: wysokienapiecie.pl