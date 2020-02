To koniec. Jolka Rosiek „rzuca” Andrzeja Dudę. Nagrała pożegnalne WIDEO

Jolka Rosiek utrzymywała, że miała romans z prezydentem Andrzejem Dudą. Należy użyć czasu przeszłego dokonanego, bo jeśli by to nawet była prawda, to właśnie publicznie ten romans zakończyła.

Najwyraźniej Jolka Rosiek postanowiła zakończyć swoją „karierę” na Twitterze. Wstawiła kilkuminutowe nagranie z zaznaczeniem, że „tym filmikiem kończy swoją aktywność na Twitterze”.

– Przez tą całą sprawę, media zaczęły ingerować w życie mojej rodziny mimo, mojej prośby by tego nie robiły, więc muszę wycofać się z tej całej sprawy.Nie mam siły na to, z tą mafią i tak nie wygram.A Tobie @AndrzejDuda dziękuję bardzo. Nie chce Cię już znać skoro nie masz odwagi…..powiedzieć wszystkim prawdy mimo,że media i Twoi „koledzy” wycierają sobie mordy życiem moim i mojej rodziny,a ze mnie robią wariatkę – napisała pani Jolanta na Twitterze.

– Przykro mi,ale na tym kończę naszą znajomość na zawsze, bo tyle problemów ile teraz mam przez to,że wolisz żyć w fałszem to nigdy nie miałam – dodała.

W nagraniu Rosiek podkreśla ponownie, że wszystko, co pisała wcześniej, to prawda.

– Chcieliście, żebym wam potwierdziła, że to wszystko piszę na profilu ja. Więc potwierdzam, to wszystko piszę ja. To konto prowadzę ja i to wszystko, co piszę, jest prawdą. Niczego sobie nie wymyśliłam, nie jestem osobą chorą – mówi na nagraniu dziewczyna.

– Spotykaliśmy się z Andrzejem u naszych przyjaciół w Tarnowie od 2015 roku. Agata o nas wiedziała od początku. Wtedy, gdy poznaliśmy się z Andrzejem, oni byli w trakcie unieważnienia małżeństwa. Mieli ku temu podstawy – dodaje.

Wideo szybko zostało usunięte. Jak czytamy w komunikacie YouTube’a, zrobiła to sama Rosiek.

Tym filmikiem kończę moją aktywność na Twitterze. Przez tą całą sprawę, media zaczęły ingerować w życie mojej rodziny mimo, mojej prośby by tego nie robiły, więc muszę wycofać się z tej całej sprawy.Nie mam siły na to, z tą mafią i tak nie wygram.A Tobie @AndrzejDuda dziękuję… https://t.co/sL5OaQv3JM — Jolka Rosiek 🇵🇱 (@91lorealou) February 24, 2020