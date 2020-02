W Republice Południowej Afryki już „nie biją Murzynów”. Za to sterylizują kobiety zarażone HIV

Dochodzenie przeprowadzone w RPA wykazało, że przynajmniej około 50 kobiet zarażonych wirusem HIV zostało przymusowo wysterylizowanych w szpitalach tego kraju.

Śledztwo wszczęto w 2015 r., kiedy to dwie organizacje zajmujące się prawami kobiet zwróciły się do Komisji ds. Równości Płci w Afryce Południowej (CGE) z 48 udokumentowanymi przypadkami przymusowej sterylizacji. Zeznania kobiety złożyły pod przysięgą.

Wszystkie kobiety były Murzynkami, nosicielkami HIV – poinformowała szefowa CGE Keketso Maema. Do sterylizacji dochodziło, kiedy kobiety zgłaszały się do szpitali np. przy okazji porodu. Zmuszano je do podpisania formularzy, z których dopiero później dowiadywały się, że upoważniły szpital do ich sterylizacji.

Wszystkie przypadki wymienione w sprawozdaniu CGE miały miejsce w latach 2002–2015. Śledczy stwierdzili, że personel szpitalny groził odmową świadczenia opieki medycznej tym kobietom, które podpisać formularzy nie chciały.

Niektórzy ze skarżących twierdzą, że podsuwano im do podpisu dokumenty w czasie, gdy były zamroczone np. przez bóle. Wszystkie te kobiety urodziły przez cesarskie cięcie, co ułatwiało dokonywany przy tej okazji zabieg sterylizacji. Kilka nich popadło w depresję, a niektóre jako bezpłodne zostały porzucone przez mężów.

Raport został przekazany Południowoafrykańskiemu Ministerstwu Zdrowia. Według statystyk rządowych całkowita liczba osób żyjących z HIV w Afryce Południowej wzrosła z około 4,64 miliona w 2002 r. do 7,97 miliona w 2019 r. Ocenia się, że w ub. roku 13,5% populacji w Afryce Południowej było nosicielami wirusa HIV.

The Commission for Gender Equality is today launching a report on forced sterilization of women living with HIV/AIDS in South Africa #ForcedSterilization pic.twitter.com/uytqFEdW72 — Our Reporter (@OurReporter) February 24, 2020

Źródło: Le Figaro/ AFP