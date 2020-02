Halo, Pereira? Członek PiS wystąpił w programie Jaruzelskiej! Liczymy na taką samą reakcje jak ws. posłów Konfederacji

Gdy członkowie Konfederacji zaczęli pojawiać się w popularnym programie Moniki Jaruzelskiej, to Samuel Pereira odsądzał ich od czci i wiary. Teraz u „Towarzyszki Panienki” pojawił się Tadeusz Cymański z PiS. Czy szef portalu TVP INFO zdobędzie się na jakikolwiek komentarz tym razem?

„Sympatycy Konfederacji rzucili się bronić – Jaruzelska ok, świetnie prowadzi rozmowę i słucha. Dobrze, ale dlaczego wizyta akurat tam? w domu, gdzie na ścianie wisi portret mordercy narodu polskiego????” – pisał na Twitterze Samuel Pereira o wizytach członków Konfedracji w programie „Towarzyszka Panienka”.

Teraz w programie Moniki Jaruzelskie pojawił się Tadeusz Cymański, poseł PiS. Czy pracownik portalu, uznawanego przez wielu za cyfrowy biuletyn partyjny PiS, zdobędzie się na odwagę by jakoś to skomentować?

W mocnych słowach o wpisie Pereiry przypomniał Karol Wilkosz z Konfederacji.

„Samuel Pereira, tym razem to nie pracownik TVP INFO, ale jeden z posłów PiS zawitał w domu jak to Pan określił „mordercy”. Domyślam się że p.Cymański wystąpił tam niechętnie, podobnie do śp.L.Kaczyński który „musiał” przy wódeczce faternizować się z Kiszczakiem w Magdalence” napisał polityk.

Trudno podejrzewać, że Pereira ma takie zasoby odwagi, by jakoś się do tego odnieść. Ta niekonsekwencja będzie mu jednak zapamiętana. PiS nie będzie rządził wiecznie, a ktoś, kto popisuje się takim brakiem obiektywizmu, nie ma już raczej przyszłości w prawdziwym dziennikarstwie.