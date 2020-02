Kolejny SONDAŻ prorządowego portalu umacnia trend: PiS traci, prawica zyskuje

Pracownia Social Changes związana z wpolityce.pl przeprowadziła kolejny sondaż poparcia. To także kolejne badanie wskazujące, że poparcie dla PiS spada. Rośnie z kolei Konfederacji.

Sondaż Social Changes pokazuje umacnianie się trendu spadlu poparcia dla PiS. Jednocześnie prawica cieszy się coraz większym poparciem. W informacji prorządowego wpolityce.pl uwzględniono jedynie zdecydowanych wyborców.

Poparcie dla PiS zadeklarowało 39 proc. badanych. To spadek o 3 pproc. w stosunku do poprzedniego badania. Drugie miejsce tradycyjnie zajmuje KO. Głos na to ugrupowanie zadeklarowało 25 proc. badanych. To taki sam wynik, jak w poprzednim sondażu.

Podium w badaniu zamyka Nowa Lewica. Sojusz SLD, Wiosny i partii Razem może liczyć na poparcie 16 proc. głosujących, co jest wynikiem wyższym o 1 pproc. w stosunku do poprzedniego badania.

Czwarte miejsce zajmuje PSL z 11 proc. poparciem, co jest wyższym o 3 pproc. wynikiem. Konfederacja zaś liczyć może na 9 proc. głosów, co także jest wzrostem – o 1 pproc.

W sondażu widać też sporą gotowość społeczeństwa do walki politycznej. Aż 74 proc. badanych deklaruje, że gdyby wybory odbywały się w tę niedzielę, poszłoby zagłosować. 17 proc. deklaruje, że nie poszłoby do urn, zaś 9 proc. nie wie, czy by poszło.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 14 do 18 lutego 2020 roku. Wzięto pod uwagę 1053 osoby.

