Napięcia między Moskwą a Ankarą. Rosyjski samolot nad Turcją

Rosyjski samolot przeprowadzi loty obserwacyjne nad Turcją. Wszystko to w okresie rosnących napięć pomiędzy obydwoma krajami.

Rosyjscy inspektorzy wykonają loty obserwacyjne nad Turcją w ramach Traktatu o otwartych przestworzach, powiedział szef Narodowego Centrum Redukcji Ryzyka Jądrowego rosyjskiego Ministerstwa Obrony Siergiej Ryżkow.

W tym celu wykorzystają certyfikowany w ramach Traktatu samolot Tu-154M-LK-1. Loty rozpoczną się we wtorek 25 lutego i potrwają do piątku 28 lutego.

Rosyjski samolot będzie operował z lotniska Eskişehir w północno-zachodniej Turcji. Maksymalna długość tras, po których będzie się poruszał wyniesie 1900 km.

Dojdzie do nich w okresie rosnących napięć między obydwoma krajami związanymi z ofensywą wojsk prezydenta Assada w prowincji Idlib i Aleppo.

W wyniku rosyjskich bombardowań zginęli tureccy żołnierze. Z kolei Turcy mieli ostrzelać rosyjski samolot. Prezydent Erdogan oskarża Putina o nierespektowanie przyjętych ustaleń dotyczących tego obszaru Syrii. Domaga się wycofania sił rządowych i grozi rozpoczęciem akcji militarnej.

Traktat o otwartych przestworzach

Traktat o otwartych przestworzach (Treaty on Open Skies) został podpisany w 1992 roku. Jego sygnatariuszami są 34 kraje w tym Polska. Umożliwia on wykonywanie lotów obserwacyjnych po ustalonych każdorazowo między stronami trasach.

Wykorzystywane do niego są specjalnie certyfikowane przez strony samoloty oraz sprzęt, który mogą stanowić różnego rodzaju kamery, urządzenia do obserwacji w podczerwieni, a także radary z syntetyczną aperturą do obserwacji ziemi przeznaczone do obserwacji bocznej.

Na pokładach samolotów znajdują się zawsze przedstawiciele kraju, nad którym odbywają się loty. Kontrolują oni czy dany przelot jest zgodny z postanowieniami Traktatu.

Loty obserwacyjne w ramach Traktatu mają na celu promowania większej otwartości i przejrzystości w działaniach wojskowych państw uczestniczących, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego.

