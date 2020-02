Prezydent Trump w Indiach. Podpisał kontrakty zbrojeniowe na trzy mld

Jak podają agencje światowe są już pierwsze efekty tych rozmów. Indie zakupią w USA uzbrojenie za 3 miliardy dolarów. Mieści się w tym m.in. kontrakt na zakup amerykańskich śmigłowców.

Chodzi tu o 24 śmigłowce lotnictwa morskiego MH-60 Seahawk i sześć śmigłowców bojowych AH-64E Apache.

Jak podaje PAP, prezydent Donald Trump, występując w Delhi na wspólnej konferencji prasowej z indyjskim premierem Narendrą Modim stwierdził, że „oba państwa poczyniły postępy w negocjacjach na temat zawarcia ogólnej umowy o handlu dwustronnym.

To udana wizyta Trumpa, która wzmacnia także jego szanse wyborcze. Entuzjastyczne przyjęcie i wielomilionowy tłum na ulicach, wsparty kontraktami dla firm amerykańskich, to najlepsza przepustka do reelekcji.

Cooperation on defence & security is an important part of the Indo-US strategic partnership.

Our trade has also grown in double-digit in the last 3 years. President Trump and I have agreed to give legal shape to talks on trade between our Commerce Ministers: PM Modi pic.twitter.com/3pAYMhkiN7

— BJP (@BJP4India) February 25, 2020