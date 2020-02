Seks, narkotyki i pieniądze, czyli smutny koniec homoseksualnych zabaw pewnego dentysty

17 lutego odkryto ciało niejakiego Jorge Briona, 53-letniego dentysty praktykującego w Dourdan we Francji. Zwłoki znajdowały się w jego mieszczańskim domu z XIX w Coulombs (departament Eure-et-Loir). Ciało owinięto plandeką, pokrowcami na materace, prześcieradłami i kołdrami. Taki pakunek związano kablem elektrycznym i sznurami.

Tak mógłby się zaczynać scenariusz kryminału, ale była to rzeczywistość. Tydzień po odkryciu tej zbrodni prokurator z Chartres, Rémi Coutin na konferencji prasowej potwierdził, że podejrzanym o zabójstwo dentysty jest niejaki Anatole Buyck. 30-latek był kochankiem dentysty i postawiono mu zarzuty morderstwa i kradzieży.

Byuck trafił do aresztu w Orleanie. Był kochankiem Jorge Briona, którego prawdopodobnie poznał kilka tygodni wcześniej na gejowskim portalu randkowym. Przesłuchiwany składał w tej sprawie sprzeczne zeznania.

Według jego wersji, w niedzielę 16 lutego dwójka homoseksualistów uprawiała zabawy seksualne w dominację. Wyjaśnił, że oboje byli pod wpływem narkotyków. Twierdzi, że w ramach takich zabaw związał partnera, a kiedy chciał go uwolnić, to zamiast przeciąć sznur, przypadkowo przeciął dentyście lewy nadgarstek i żyłę.

Wersja jest trudna do obrony. Podejrzany kupił wcześniej plandekę i liny na bazarze. Wątpliwie jednak, by miały to być dodatkowe „seksualne zabawki”. Urodzony w Buenos Aires dentysta był z pochodzenia Włochem. Mieszkał w Coulombs od dziesięciu lat, ale praktykował w Dourdan (Essonne). Wcześniej mieszkał przez kilka lat w Barcelonie.

Żandarmeria natrafiła na ślad podejrzanego o morderstwo analizując połączenia i logowanie się telefonu zamordowanego. Kamery wideo ze sklepu spożywczego w Nogent-le-Roi pokazały, że ofiara robiła tam zakupy razem z z Anatolem Buyckiem.

Essonne. Qui était Jorge Brion, le dentiste de Dourdan, retrouvé ligoté dans une bâche ? via @actufr . Des ragots rapportés, des allusions sur la vie privée…choquant! https://t.co/7pQMfP6rbH — kerlisam ن (@kerlisam) February 20, 2020

Buyck sam zjawił się na policji i potwierdził, że był w posiadłości dentysty, ale krótko. Śledczy zainteresowali się jednak kochankiem, bo okazał się już znany wymiarowi sprawiedliwości. Był już skazywany co najmniej sześć razy w latach 2009-2018. Chodziło o kradzieże, oszustwa i korzystanie z fałszywych czeków. Jego ofiarami byli homoseksualiści, z którymi miał romans.

Opchnął w internecie gęś kochanka

Policja zatrzymała go w ub. piątek 21 lutego w restauracji w Les Ulis (Essonne), w której pracuje. Podczas przeszukania mieszkania Buycka śledczy znaleźli przedmioty należące do ofiary, łącznie z portfelem, który był pusty i wrzucony do śmieci.

Gwoździem w tej sprawie była jednak… gęś. Okazało się, że portalu „Le Bon Coin” (odpowiednik e-Bay) sprzedano zaraz po morderstwie gęś hodowaną przez dentystę w ogrodzie. Podejrzany przyznał, że gęś go nie lubiła…

Później okazało się jeszcze, że los gęsi podzieliło także należące do kochanka auto marki Volvo. Samochód nie został jeszcze znaleziony.

"Après la découverte chez lui en Eure-et-Loir du corps de Jorge Brion, praticien de 53 ans exerçant dans l’Essonne, la justice ne croit pas à la thèse accidentelle. Le suspect, un homme de 30 ans, a été mis en examen et écroué pour assassinat et vols." https://t.co/fjgfNCGrhQ — Laviesimplement (@Lvsimplement) February 25, 2020

Źródło: Le Parsien