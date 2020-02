SONDAŻ. PiS traci większość w Sejmie. Ekspert: „Największym wygranym jest Konfederacja”

Według najnowszego sondażu IBSP, gdyby wybory odbywały się w najbliższym czasie, to PiS straciłoby większość w Sejmie. Budowa koalicji rządzącej w nowym parlamencie byłaby zależna od Konfederacji, która osiąga już niemal 10 proc.

Instytut Badań Spraw Publicznych przeprowadził dla Wirtualnej Polski sondaż badający preferencje wyborcze Polaków. Okazuje się, że po „geście Lichockiej” poparcie dla PiS-u spadło znacząco. Partia rządząca straciłaby większość w Sejmie, gdyby wybory odbywały się w najbliższym czasie.

Stronnictwo Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na 38,43 proc. głosów, co przekładałoby się na 203 mandaty poselskie. KO osiągnęłoby 30.92 proc, zdobywając tym samym 147 mandatów. Lewica mogłaby liczyć na 13.43 proc i 52 mandaty.

Co ciekawe, czwartą siłą w parlamencie nie byliby ludowcy, lecz Konfederacja. Prawicowa opozycja osiągnęłaby wynik rzędu 9.02 proc, co przełożyłoby się na 33 mandaty dla posłów. Tym samym Konfederaci staliby się języczkiem uwagi w nowym Sejmie i decydowaliby o kształcie koalicji rządzącej.

– Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to największym wygranym byłaby Konfederacja, która zyskuje aż 22 mandaty więcej niż w wyborach na jesieni. Dodatkowo bez Konfederacji nie dałoby się stworzyć w Polsce rządu. Konfederacja byłaby jedyną opcją dla PiS, by mieć w Sejmie ponad 230 mandatów. Nawet trudna do wyobrażenia koalicja PiS-PSL miałaby tylko 227 mandatów. Posłowie Konfederacji mieliby więc bardzo silną pozycję negocjacyjną – tłumaczy wyniki sondażu Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Jako ostatnia partia do Sejmu dostałoby się PSL z wynikiem 7.89 proc. Ludowcy wprowadziliby do parlamentu 24 posłów.

