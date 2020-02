Całodobowa infolinia informacyjna o koronawirusie. Warto zapisać ten numer

Uruchamiamy całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – poinformował w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w środę odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka. Minister Szumowski poinformował, że w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. „Natomiast na pewno takie przypadki w ciągu najbliższego czasu będą” – zaznaczył.

Całodoboba infolinia informacyjna o koronawirusie. Numer telefonu: 800-190-590

Infolinia obsługiwana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Działania administracji rządowej

W środę w godzinach popołudniowych odbędzie się telekonferencja z wojewodami i z dyrektorami wojewódzkich oddziałów NFZ. Podczas rozmowy sprawdzany będzie m.in. związany z koronawirusem stan wdrożenia zalecanych procedur w szpitalach.

W czwartek we wszystkich urzędach wojewódzkich odbędą się spotkania w obecności przedstawicieli NFZ-u z dyrektorami szpitali po to, aby rozmawiać o procedurach związanych z koronawirusem, o ich wdrażaniu i prowadzeniu akcji informacyjnych.

Rozpocznie się też akcja informacyjna na szeroką skalę, skierowana do obywateli i do wszystkich agend państwowych zaangażowanych w te przygotowania. W czwartek też minister edukacji narodowej zaprosił do siebie wszystkich kuratorów.

Z kolei na piątek premier Mateusz Morawiecki wezwał do siebie wszystkich wojewodów na odprawę w obecności ministra zdrowia i innych ministrów zaangażowanych w działania związane z zaistniałą sytuacją.

