Co szósty Polak pracuje „na czarno”. Najczęściej bez żadnych umów pracują… wyborcy PiS

Co szósty dorosły Polak (16%) pracuje „na czarno”. Większość naszych rodaków (58%) nie potępia takiej formy zarobkowania. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Najwięcej pracuje „na czarno” wyborców Prawa i Sprawiedliwości (18%). Mniej takich osób jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (10%) i Lewicy (11%).

Najczęściej do pracy bez umowy przyznają się osoby z grupy wiekowej 18-24 lata – co trzeci badany (32%). Pracę „na czarno” zgłasza też 22% osób z przedziału wiekowego 25-34 lata oraz 20% osób w wieku 35-44 lat. Najmniej nierejestrowanych pracowników jest w grupie wiekowej 45-54 lata (9%) oraz 55 lat i więcej (6%).

Głównym powodem podejmowania pracy „na czarno” jest najczęściej chęć dorobienia sobie do pensji (28%). W następnej kolejności pojawiają się bardziej niepokojące stwierdzenia. Są to: tak proponuje pracodawca (24%) lub strach przed utratą prawa do różnych zasiłków (18%). Według 19% badanych Polacy uciekają się do pracy „na czarno”, by nie płacić podatków i składek ZUS.

Większość Polaków (58%) nie potępia takiej formy zarobkowania – wyraża obojętny stosunek do pracy „na czarno” (47%), a nawet pozytywny (11%). Negatywny stosunek ma 42% badanych.

Źródło: ciekaweliczby.pl