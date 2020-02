„Dług skarbowy do egzekucji”. Fiskus ostrzega przed fałszywymi SMS-ami

Uwaga na fałszywe SMS-y z informacją o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego – czytamy na stronie resortu finansów.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami tych wiadomości, które stanowią najczęściej fałszywe SMS-y – informuje skarbówka.

Przykładowy fałszywy SMS:

„Dlug skarbowy nr 2891/18 zostanie wkrótce przekazany do egzekucji. Kwota do spłaty 6,85 zł, aby uniknąć zajęcia konta (link do strony www)”

– Wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny. Otwieranie linków oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Wiadomości takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać – podaje Ministerstwo Finansów.

Ostrzega, że otwieranie linków oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Przypomina, iż w przypadku zalegania z podatkiem lub innymi długami o charakterze skarbowym, urząd nie kontaktuje się za pośrednictwem SMS-a. W takiej sytuacji najczęściej przychodzi przesyłka pocztowa, zazwyczaj listem poleconym.

Źródło: gov.pl/web/finanse