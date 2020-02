Homoseksualiści częstymi gośćmi u Dudy. Mocne słowa Krzysztofa Bosaka [VIDEO]

Krzysztof Bosak w Rzeczpospolita TV stwierdził, że szefowa sztabu Andrzeja Dudy oraz sam prezydent pomagają mu w kampanii, ponieważ coraz bardziej przesuwają się w lewo. Przypomina także deklarację Dudy o tym, że często gości w pałacu homoseksualistów i rozważyłby podpisanie projektu podstawionego mu przez środowiska LGBT.

– Wypowiedzi pani Turczynowicz pozycjonują Andrzeja Dudę jako kandydata lewicowego. Wypowiedzi […] o ograniczaniu swobody wypowiedzi, autoryzujące lewicowy język – np. mówiące, że tzw. walka z hejtem nie jest cenzurą, podczas gdy w oczywisty sposób w państwach, w których wprowadzono przepisy zakazujące tzw. „mowy nienawiści” prowadzi do cenzurowania poglądów konserwatywnych, narodowych, niepoprawnych politycznie – powiedział Krzysztof Bosak.

– W Konfederacji mamy takich liderów, którzy wypowiadają takie rzeczy, za które w świecie zachodnim mogliby pójść do więzienia. Dokładnie na tej podstawie, co Turczynowicz popiera – dodał

Podkreślił także, że Duda „już zaczął się przesuwać w lewo swoimi wypowiedziami na temat LGBT”.

– Autoryzuje całą lewicową socjalną politykę PiS. W tej chwili pojawiają się wypowiedzi, których nie powstydziliby się politycy PO. Przypominam, że około 2012 roku politycy PO próbowali przez Sejm wprowadzić przepisy zakazujące „mowy nienawiści”. I swobodnie można by wziąć wypowiedzi pani Turczynowicz, włożyć wystąpienia ówczesnych polityków PO, i nie trzeba byłoby zmienić ani słowa – zaznaczył.

Duda dla LGBT

Zapytany o to, czemu uważa, że „Dudzie bliżej do środowisk homoseksualnych”, Bosak odpowiedział, że przecież „sam to podkreśla”.

– Prezydent miał zaaranżowany wywiad dla tygodnika „Wprost”. Padła nowa deklaracja, że jeśli dostałby projekt ustawy ze środowisk LGBT spełniający niektóre ich oczekiwania, to rozważyłby jego podpisanie – przypomniał Bosak.

– Druga interesująca informacja, którą prezydent Andrzej Duda się przechwala, to że u niego w pałacu prezydenckim często bywają homoseksualiści. Czyli są mile widziani – stwierdził.