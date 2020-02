Koronawirus w Niemczech. Pacjent w stanie krytycznym

Rośnie liczba przypadków koronawirusa w Niemczech. Jeden z pacjentów jest w stanie krytycznym.

47-letni mężczyzna w niemieckim kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia jest w stanie krytycznym po zarażeniu koronawirusem. Jego żona też znalazła się na leczeniu w szpitalu z objawami zakażenia.

W Badenii-Wirtembergii do szpitala zgłosił się 25 letni mężczyzna z objawami zbliżonymi do grypy. Trafił do izolatki. Prawdopodobnie zaraził się w trakcie podróży do Milanu we Włoszech.

– Osoby pozostające w bliskim kontakcie z pacjentem będą trzymane w izolacji domowej i będą codziennie odpytane o swój stan zdrowia – zapowiedziały władze.

– Jeżeli tylko u takiej osoby pojawią się objawy, zostanie również poddana izolacji w szpitalu. – dodano.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła do 18.

Źródło: DW/Reuters