Kupiłeś mięso w Aldi? Lepiej je zwróć! Sklep wycofuje „Mięsne specjały” przez Salmonellę

Sieć handlowa Aldi ostrzega swoich klientów przed spożyciem zakażonej partii mięsa i prosi o zwrot do sklepu. W mięsie z kurczaka na pulpety dostępnym w sklepie wykryto bakterie Salmonelli.

Jak można sprawdzić, czy mięso które kupiliśmy w Aldi, to właśnie to z Salmonellą? Sieć informuje, że niebezpieczną bakterię mogą zawierać produkty z oferty „Mięsne Specjały”. Chodzi tu o te produkty mięsne, które mają kod kreskowy 5904170025878, datę przydatności do spożycia 26.02.2020 i numer partii 0711702.

Producentem partii, którą sieć teraz wycofuje jest firma Roldrob S.A. Sieć sklepów Aldi informuje, że klienci, którzy zwrócą towar uzyskają zwrot pieniędzy za zakup. Sklep zwróci im pieniądze nawet jeśli nie posiadają już paragonu.

Aldi przeprasza swoich klientów i jednocześnie zapewnia, że pozostałe artykuły marki MIĘSNE SPECJAŁY oraz oraz inne wyroby mięsne firmy Roldrob są bezpieczne.

Źródło: WP