Muzeum Auschwitz krytykuje serial „The Hunters”. Polka z obsady tłumaczy zamiary twórców [VIDEO]

„The Hunters” to nowa propozycja serialowa platformy Amazon Prime Video. Producentem widowiska jest Jordan Peele, autor nagrodzonego Oscarem „Uciekaj!” Akcja serialu rozgrywa się w latach 70-tych. Serial traktuje o mścicielach, którzy tropią ukrywających się w USA hitlerowców. Naziści pod przybranymi nazwiskami spiskują, by zbudować IV Rzeszę na terenie Stanów Zjednoczonych.

Choć serial to całkowita fikcja, to Muzeum Auschwitz oburzyło się jedną ze scen. Chodzi mianowicie o retrospektywną scenę z czasów II wojny światowej. Hitlerowcy grają w niej w szachy na polu, a pionkami są żywi ludzie, zabijani w trakcie rozgrywki.

„Auschwitz był pełen okropnego bólu i cierpienia udokumentowanych w relacjach tych, którzy przeżyli. Wymyślanie fałszywej gry w ludzkie szachy w serialu „Hunters” to nie tylko niebezpieczna głupota i karykatura. To także ukłon w stronę przyszłych negacjonistów” – napisano na oficjalnym Twitterze muzeum.

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 23, 2020