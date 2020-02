Od 2010 „Wyborcza” straciła ponad 70 proc. czytelników

Z raportu, który opublikował portal „Wirtualne Media” wynika, że od 2010 roku coraz mnie czytelników sięga po „Gazetę Wyborczą”. Zaobserwować można ogólny spadek w prasie drukowanej, jednak to właśnie „Wyborcza” traci czytelników najszybciej.

Spadek sprzedaży „Gazety Wyborczej” po 2010 roku wyniósł aż 70 proc. Spore spadki gazeta z Czerskiej notowała już w zeszłym roku.

„Jej średni wynik poszedł w dół o 9,16 proc. do 85 873 egz. Tytuł zanotował największy spadek sprzedaży w porównaniu do danych z 2010 roku – w tym ujęciu wyniósł on 71,81 proc” – piszą Wirtualne Media.

Spadek wpływów z „Wyborczej” trzeba jakoś zrównoważyć. Dlatego Agora, wydawca gazety Michnika, inwestuje m.in. w kina. Jednak również tu, jak informuje Wirtualna Polska, jest coraz słabiej.

Źródło: Wirtualne Media, Wirtualna Polska