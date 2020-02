CDU się rozpada? W Niemczech trwa walka o schedę po Angeli Merkel

W CDU zgłaszają się kolejni kandydaci na nowych przewodniczących chadecji. Liczą, że uratują partię po chaosie wywołanym przez Angelę Merkel.

Angela Merkel rezygnując z walki o kolejną reelekcję na szefową CDU i sprawowania funkcji kanclerza doprowadziła do wojny wewnątrz chadecji. Pierwotnym planem było zastąpienie jej na stanowisku przewodniczącej przez przyjaciółkę kanclerz – Annegret Kramp-Karrenbauer.

Takie rozwiązanie miało pozwolić Merkel trzymanie partii w ryzach, a jej samej spokojnie dokończyć swoją ostatnią kadencję. Tak się jednak nie stało.

Kramp-Karrenbauer szybko stała się znienawidzona w Niemczech i samej CDU. Po kryzysie w Turyngii podała się do dymisji.

Teraz o stanowisko przewodniczącego walczą niezbyt przychylne kanclerz frakcje chadeków. Dwaj najważniejsi kandydaci to m.in. Armin Laschet i Friedrich Merz.

Laschet to premier landu Nadrenia Północna-Westfalia. Merz to były szef frakcji CDU/CSU.

Poza nimi o szefostwo w CDU zawalczy szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen.

Natomiast z wyścigu wycofał się popularny homoseksualny minister zdrowia Jens Spahn. Spahn rezygnując postanowił przekazać swoje poparcie Laschetowi (w zamian liczy na funkcję wiceprzewodniczącego).

Laschet nie kryje, że funkcja przewodniczącego to dopiero początek i chce ubiegać się o stanowisko kanclerza Niemiec. Zaznaczył przy tym, iż jest zwolennikiem pozwolenia Merkel na pozostaniu na stanowisku do końca kadencji.

Bardziej stanowczy jest Merz, który opowiada się za zerwaniem z kursem obranym przez Merkel i powrotowi do konserwatywnych źródeł chadeków. Ma to powstrzymać odpływ wyborców CDU do Alternatywy dla Niemiec.

W przypadku wygranej Merza prawdopodobnie dojdzie do wcześniejszych wyborów federalnych. Bowiem skrajnie lewicowe nowe władze SPD nie zgodzą się kontynuowanie koalicji.

SPD już wcześniej odgrażało się, iż weszło do koalicji z Merkel jako kanclerz i wraz z jej odejściem sojusz się zakończy.

Głosowanie na nowego szefa CDU odbędzie się 25 kwietnia w Berlinie.

Źródło: Deutsche Welle