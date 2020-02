Kolejna śmiertelna ofiara koronawirusa w Europie. Tym razem zmarł zarażony 60-letni mężczyzna we Francji, to pierwszy przypadek zgonu w wyniku zarażenia wirusem w tym kraju.

– Liczący ok. 60 lat obywatel we Francji zmarł w szpitalu w Paryżu – to pierwsza we Francji ofiara koronawirusa – poinformowało AFP. We Francji odnotowano też trzy nowe przypadki zarażeń.