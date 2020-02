Robert Lewandowski z kontuzją kolana. Nie będzie mógł grać przez 4 tygodnie [VIDEO]

Niestety, Robert Lewandowski na blisko miesiąc pożegna się z grą. Informacje o kontuzji kolana, której nabawił się Polak podał dziennikarz „Sport Bild” Christian Falk. Niedługo później oficjalny komunikat wystosował Bayern.

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! 🍀 pic.twitter.com/rzRSdUHZKf

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 26, 2020