47-letni Ukrainiec molestował uczennice w Białej Podlaskiej

Polska najwyraźniej jak Zachód z chęcią przyjmuje ubogacenie kulturowe ze strony cudzoziemców. 47-letni Ukrainiec upijał, a potem molestował seksualnie nieletnie uczennice w Bursie Szkolnej nr 1 w Białej Podlaskiej. Używał przy tym przemocy. Do swoich czynów dopuścił się w Święto Niepodległości.

11 listopada ubiegłego roku w Bursie Szkolnej nr 1 w Białej Podlaskiej odbyło się ubogacenie kulturowe przez cudzoziemca. Ihor B. upił się. W takim stanie przemocą doprowadził małoletnie uczennice do „poddania się innej czynności seksualnej”. Jak podaje „Dziennik Wschodni”, 47-letni Ukrainiec namawiał dziewczyny również do picia alkoholu.

Sprawa obecnie znajduje się w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Ze względu na młody wiek dziewczyn, prowadzi się ją w trybie niejawnym.

– Takie zdarzenie miało miejsce – przyznała dyrektor bursy Agnieszka Wawryniuk.

– Jedna z dziewczyn, o których mowa, jest narodowości ukraińskiej. Mówiła nam, że utrzymywała kontakt z tym panem, bo są krajanami, którzy chcieli ze sobą porozmawiać. Co dokładnie zaszło, wyjaśni sąd. My dokładnie nie wiemy, bo dziewczyny ciągle mówią coś innego – dodała.

Dyrektor o skandalu dowiedziała się od wychowawców, którzy mieli wówczas dyżur w bursie. Kazała natychmiast wezwać policję.

– Sprawą bezpieczeństwa wychowanków bursy zainteresowało się też Kuratorium Oświaty w Lublinie. Podczas kontroli wizytatorzy stwierdzili, że w budynku bursy prowadzone są usługi hotelowe. Pozwalał na to statut placówki, choć to niezgodne z prawem. Przepisy (rozporządzenie MEN) mówią jednoznacznie: w bursach mogą mieszkać uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz słuchacze kolegiów do 24 roku życia – wskazuje portal.

