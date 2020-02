Biedronka przeciera szlaki. Sieć handlowa powołała Rzecznika Klienta. To pierwszy taki przypadek w branży handlu detalicznego w Polsce.

„Codziennie ponad 3.000 sklepów sieci Biedronka zlokalizowanych w całej Polsce odwiedza ponad 4 miliony klientów. Chcąc budować jeszcze lepsze relacje, Biedronka z własnej inicjatywy powołała Rzecznika Klienta. Po raz pierwszy w historii polska sieć handlowa oddaje do dyspozycji klientów konkretną osobę, której rolą jest reprezentowanie ich głosu” – czytamy na stronie sieci handlowej.

Powołanie Rzecznika Klienta ma profesjonalizować obsługę w sklepach oraz w ramach „istniejących struktur dedykowanych do obsługi klienta, a także w świadomości każdego z pracowników”. Ma być to „najwyższa instancja”, do której klienci będą mogli kierować swoje pytania i sugestie, „po wyczerpaniu kontaktu z kierownikiem sklepu i Biurem Obsługi Klienta”.

Klient, który chciałby skorzystać z pomocy Rzecznika, musi zatem najpierw skierować sprawę do BOK. Jeśli tam nie uzyska satysfakcjonującego rozwiązania, wówczas może skontaktować się z Rzecznikiem Klienta poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Konieczne będzie wpisanie numeru sprawy, nadanego wcześniej przez BOK.

Pierwszym Rzecznikiem Klienta w historii została Magdalena Koralewska. Kobieta jest związana z siecią od 20 lat. deklaruje jednak, że „jej stanowisko jest niezależne od struktur Biedronki”.

„Mogę zagwarantować pełną otwartość na dialog i dogłębną analizę każdej sprawy, która do mnie trafi. Moje stanowisko jest niezależne od struktur Biedronki, ale chcę by efektem mojej pracy były również strukturalne zmiany w Biedronce. Dzięki temu nawet pojedyncze głosy będą realnie przyczyniać się do jeszcze wyższych standardów obsługi w całej sieci” – zapewniała Magdalena Koralewska.

Rzecznik Klienta w Polsce zdaje raport bezpośrednio do Rzecznika Klienta całej Grupy Jeronimo Martis. Ten ostatni funkcjonuje od 2005 roku. Polski Rzecznik jest więc niezależny od struktur operacyjnych.