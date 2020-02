Brytyjczycy poderwali myśliwce. System wykrył „niezidentyfikowane samoloty”

W środę systemy wczesnego ostrzegania wykryły i śledziły niezidentyfikowane samoloty, które zbliżały się do granic przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii poinformowali przedstawiciele Królewskich Sił Powietrznych (RAF).

W powietrze poderwano parę dyżurną składającą się z myśliwców Typhoon. Brytyjskie myśliwce wystartowały z bazy RAF Lossiemouth w Moray w północno-wschodniej części Szkocji.

Samoloty skierowały się w rejon Wysp Szetlandzkich położonych około 200 km na północ od wybrzeży Szkocji. Wsparcie w powietrzu zapewniała latająca cysternę Voyager.

We caught a glimpse of your aircraft between the clouds over Sumburgh, Shetland pic.twitter.com/JN59jB9sKA

— John Moncrieff (@mostlyotters) February 26, 2020