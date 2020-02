Robert Biedroń pojawił się w szpitalu w Nowym Mieście Lubawskim. Kandydat Lewicy na prezydenta RP twierdził, że placówka nie ma karetki. Tymczasem nawet na nagraniu widać, że polityk mija się z prawdą.

– W tym szpitalu nie ma nawet karetki. Karetka, która do tej pory była, uległa zniszczeniu w ostatnim wypadku drogowym i do dzisiaj nie kupiono nowej karetki z tego, co wiem. Jest już? – pytał Biedroń podczas konferencji prasowej. Tymczasem w tle można było dostrzec dwa takie pojazdy. W dalszej części nagrania widać także dwie kolejne karetki.

– Panie Robercie, to nie jest tak – odpowiedział mu mężczyzna ze szpitala.

– Okej, zaraz pan powie, dobra. Więc ta karetka mam nadzieję, że już jest – stwierdził polityk.

Mimo to, na Twitterze Biedroń idzie w zaparte.

„Nowe Miasto Lubawskie – przykład miejsca, które spotkało się z pogardą PiSu. Szpital powiatowy bez lekarzy, gdzie dyrektor strajkuje przeciwko polityce rządu. Na domiar złego, bez karetki, ponieważ brakuje środków na zakup nowej. Przyjechałem tu po to, by to zmienić” – czytamy we wpisie polityka, opatrzonym zdjęciami z wizyty w szpitalu.

„Wpadka” z karetkami nie była jednak ostatnia. Później Biedroń podszedł do budynku szpitala, przed którym siedział mężczyzna na wózku. Pacjent nie dał się jednak wykorzystać do ocieplania wizerunku kandydata Lewicy.

– Dzień dobry, tylko się przywitam – zagaił Biedroń. Z pewnością nie spodziewał się takiej odpowiedzi.

– Z panem nie chcę nawet rozmawiać. Dziękuję – odparł mężczyzna.

