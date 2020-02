Hospicjum w Chełmie potrzebowało ambulansu. Proboszcz kupił go za własne pieniądze

Choć hospicjum w Chełmie działa już od 11 lat, to do dziś nie miało własnego ambulansu. Zmienił to lokalny proboszcz, który kupił pojazd za własne pieniądze.

Tylko przez ostatni rok chełmskie hospicjum zaopiekowało się ponad 300 chorymi. Byli to głównie chorzy na nowotwory. W tym momencie ośrodek opiekuje się 23 pacjentami z Chełma i okolic.

Aby dotrzeć do niektórych z wizytą domową, pielęgniarka musiała codziennie pokonywać ponad 50 km.

– Nasz zespół hospicyjny: lekarz, pielęgniarki i fizjoterapeuta oraz psycholog dojeżdżał dotąd do chorych wypożyczonymi lub własnymi i często psującymi się samochodami – mówi Tadeusz Boniecki prezes i założyciel Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie.

Pracę na pewno ułatwi im ambulans, który sprezentował im lokalny proboszcz. Wóz kupił za swoje własne pieniądze.

– Citroena berlingo na nasze potrzeby zakupił z własnych środków ksiądz proboszcz. Wartość nowego auta to 70 tysięcy złotych. Samochód jest przeznaczony do przewozu pięciu osób. Poza tym ma większą pojemność bagażnika, która umożliwi przewóz do domów podopiecznych hospicjum niezbędnego sprzętu wspomagającego opiekę nad chorymi na nowotwory – mówi Justyna Pietrzyk z hospicjum.

Istnieją poza państwową służbą zdrowia. Są darmowi

Hospicjum w Chełmie jest pięknym przykładem na to, że nawet gdy zniknie państwowa służba zdrowia, to zawsze będą istnieć inicjatywy, które zajmą się potrzebującymi charytatywnie.

– Warto podkreślić, że choć nie posiadamy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, chorzy mają z naszej strony zapewnioną bezpłatną fachową opiekę medyczną i poradnictwo przez całą dobę – mówi Pietrzyk.

Hospicjum nie podejmuje jedynie działań medycznych. Ośrodek prowadzi również grupy wsparcia dla osób po chorobie nowotworowej i grupę wsparcia w żałobie.

Na dodatek w ośrodku działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, takiego jak m.in. łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, chodziki…

Obecnie ośrodek zaczyna budowę stacjonarnego domu hospicyjnego w Nowinach koło Chełma. Będzie to pierwszy tego typu ośrodek w tym regionie.

Źródło: Dziennik Wschodni