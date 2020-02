Kochający dziwaczniej opanowują brytyjski show biznes i telewizję

Z raportu opublikowanego przez Creative Diversity Network wynika, że odsetek homoseksualistów i lesbijek zatrudnionych w stacjach telewizyjnych i radiowych jest znacznie wyższy niż ten w społeczeństwie. To samo dotyczy przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Creative Diversity Network to instytucja zajmująca się promowaniem LGBT wśród brytyjskich nadawców. Pełni rolę cenzora, a jednocześnie pilnuje, by w produkcjach telewizyjnych i radiowych było jak najwięcej wątków o LGBTUK i by kochający dziwaczniej byli w stacjach zatrudniani .

Stróże równości przeprowadzili badania dotyczące tego jak kochający dziwaczniej i przedstawiciele mniejszości etnicznych obecni są w telewizji i radio. Z raportu wynika, że homoseksualiści, lesbijki i zmiennopłciowcy pokazywani są znacznie częściej niż wynikałoby to z odsetka ich w populacji. To samo dotyczy zatrudnienia.

Choć homoseksualiści i lesbijki mają stanowić podobno 6,4 % społeczeństwa, to w przypadku stacji telewizyjnej Channel 5 aż 18,7% tych występujących na ekranie – prowadzący programy, goście, aktorzy dziennikarze, etc to właśnie homoseksualiści i lesbijki.

W przypadku BBC to 10,7%, a ITV to 13,7%. To prawie dwa, a w skrajnym przypadku niemal 3 razy więcej niż wynikałoby to z ich liczebności w społeczeństwie.

Podobnie jest w zawodach, które nie związanych z występami na ekranie. W BBC aż 15% zatrudnionych to homoseksualiści i lesbijki, 14% w ITV, czy 16% w Channel 4.

U brytyjskich nadawców mamy też do czynienia z nadreprezentacją osób pochodzących z mniejszości etnicznych. Stanowią one 14% brytyjskiego społeczeństwa. Zaś w telewizji i radio stanowią 23%.

Te dane całkowicie przeczą wmawianej przez propagandę LGBT i lewicę tezie jakoby homoseksualiści, lesbijki i mniejszości etniczne były dyskryminowane i by zamknięty był dla nich dostęp do prestiżowych ról i zawodów.