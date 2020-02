Krzysztof Bosak apeluje ws. koronawirusa do prezydenta Andrzeja Dudy [VIDEO]

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak podczas konferencji w Sejmie poinformował o zamiarze wzięcia udziału w konwencie seniorów. Odbędzie się on o godz. 14.30 na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy.

– O 14.30 będzie zwołany konwent seniorów w sprawie wniosku prezydenta o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie przygotowań do walki z tą epidemią. Chciałbym zadeklarować, że […] wezmę udział w konwencie, będę rozmawiał z przywództwem innych sił politycznych i panią marszałek na ten temat – powiedział Krzysztof Bosak.

Wezwał także Dudę, by „zanim dołączy do posłów i będzie rozmawiał”, by „zwołał radę gabinetową”. Zaznaczył także, że prezydent powinien posiadać informacje na ten temat „musi poprosić o szczegółową informację rząd w zakresie tych przygotowań”.

– Taką radę uważamy za niezbędną – ocenił Bosak.

– Prezydent powinien wykazać tutaj inicjatywę przede wszystkim właśnie w swego rodzaju skontrolowaniu rządu w tym zakresie, w jakim te przygotowania trwają. Ja w ramach takiej właśnie możliwej – dzięki uprawnieniom poselskim – kontroli rządu skieruję dzisiaj interpelację do ministra zdrowia, w której zapytam o stan przygotowań do ewentualnej reakcji na zagrożenia epidemiologiczne związane z epidemią koronawirusa – mówił.

Potem streścił pytania, które zamierza zadać.