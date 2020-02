Motyw przewodni: naziści, obóz zagłady i więźniowie. Parada karnawałowa w Madrycie [VIDEO]

Koniec karnawału w Madrycie. Turyści zbierają się by zobaczyć wesołą paradę. Stają wzdłuż ulicy i widzą… maszerujących młodych mężczyzn przebranych za niemieckich żołnierzy z czasów II Wojny Światowej. Ci przystają co chwilę i symulują oddawanie strzałów.

To jednak nie koniec. Za nimi jedzie platforma, na której ustawione są dwa wysokie kominy krematoryjne. Gdy widzowie myślą, że zobaczyli już wszystko, to zauważają tańczące za platformą kobiety. Uwagę zwracają ich stroje, będące wariacją na temat pasiaków z obozów koncentracyjnych.

Kobiety w pasiakach idą wymachując współczesnymi flagami Izraela. W paradzie udział wzięli również przebierańcy w zwykłych pasiakach. To wszystko przy dźwiękach wesołej muzyki…

1 Yesterday a carnival was held in the southern city of Madrid: a local band dressed in Nazi uniform, boys and girls dressed in extermination camps uniform and a presentation of an extermination camps with chimneys – accompanied by music >> pic.twitter.com/nXb7cHWGHL

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 25, 2020