Papież Franciszek: w ramach Wielkiego Postu przestańcie trollować w Internecie

Papież Franciszek wystosował, z okazji Wielkiego Postu, nietypową prośbę do wierzących. Biskup Rzymu chce, by katolicy aż do Wielkiejnocy powstrzymali się od… trollowania w Internecie.

26 lutego w środę popielcową rozpoczął się Wielki Post – czas zadumy i wyrzeczeń, dzięki którym katolicy mają przygotować swoje serca na Wielkanoc. Z tej okazji papież Franciszek wystosował prośbę do wierzących. W tym roku brzmi ona jednak bardzo nietypowo, ponieważ hierarcha chce, by katolicy powstrzymali się od „hejtu i trollingu w sieci”.

– Żyjemy w środowisku pełnym przemocy słownej, obraźliwych i szkodliwych słów, które podsyca Internet. Jesteśmy zalewani pustymi słowami, reklamami. […] Przyzwyczailiśmy się słyszeć wszystko o wszystkich i wkrótce możemy znaleźć się w świecie ludzi bez serca – mówił Ojciec Święty.

To już kolejny raz, gdy papież podczas Wielkiego Postu zwraca się właśnie do Internautów. Na pewno jest to następstwo czasów w których żyjemy – wiele osób spędza więcej czasu w Internecie niż w „realu”.

Biskup Rzymu nie potępia jednak instrumentu jakim jest Internet. Jeszcze w 2014 roku Franciszek powiedział, że „Internet jest czymś naprawdę dobrym i jest darem od Boga”. Trzeba jednak dobrze z niego korzystać.

Źródło: Reuters