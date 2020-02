Rosja się zbroi! Wprowadza nowy system przeciwlotniczy [VIDEO]

Rosja rozpoczęła wprowadzanie nowego system przeciwlotniczego dla swoich wojsk. Pierwsi żołnierze rozpoczęli szkolenia.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, iż Siły Powietrzno-Kosmiczne Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przyjęły w środę do służby nowy system przeciwlotniczy S-350 Witiaź.

Pierwsze pododdziały rosyjskich wojsk rozpoczęły ćwiczenia zmierzające do opanowania możliwości bojowych systemu S-350 w ośrodku szkoleniowym w Gatczinie w obwodzie leningradzkim.

Siły Powietrzno-Kosmiczne Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przeprowadziły wcześniej strzelania próbne na poligonie Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim. Pierwsze elementy systemu trafiły do jednostek w grudniu 2019 roku.

Wyrzutnia systemu S-350 wyposażona jest w 12 kontenerów startowych i może odpalać różne typy rakiet o zasięgu od 10 do 120 km. Zapewnia to dużo większą elastyczność w zwalczaniu celów. System może atakować jednocześnie do 16 celów.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że do 2027 roku na wyposażenie rosyjskiej armii trafi 12 batalionów systemu S-350 co oznacza, iż będą one dysponować 144 wyrzutniami.

System średniego zasięgu S-350 Witiaź zastąpi użytkowane dotychczas systemy S-300 PS i ma służyć do obrony ważnych strategicznie obiektów oraz zgrupowań wojsk. Opracowano także morską wersję systemu znaną jako Redut.

Rosja dysponuje także systemem dalekiego zasięgu S-400. Obecnie wyposażone są w nie 63 bataliony. Trwają także prace nad systemem S-500 Prometeusz. Jego dostawy miały się rozpocząć w bieżącym roku ale wiadomo już, że będą opóźnione nawet o kilka lat.

Źródło: tvzvezda.ru/TASS/nczas