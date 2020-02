Sprawa koronawirusa w Łodzi. Jeden z testów wyszedł pozytywnie. Dzisiaj będzie ostateczne potwierdzenie

Express Ilustrowany informuje, że placówki w Łodzi mają zakaz informowania o koronawirusie. To właśnie tam w czwartek 27 lutego, według doniesień Dziennika Łódzkiego, miał pojawić się pierwszy w Polsce przypadek zakażenia wirusem z Wuhan. Radio Łódź informuje, że jeden z trzech testów na obecność koronawirusa u pacjentki wyszedł pozytywnie. Dzisiaj mają być znane ostateczne wyniki badań.

Nie mówią nam całej prawdy?

„W Łodzi wszystkie placówki poza Urzędem Wojewódzkim, a dokładnie rzecznikiem wojewody, mają bezwzględny zakaz informowania o koronawirusie” – informuje Express Ilustrowany.

To właśnie w Łodzi, według Expressu Ilustrowanego, w czwartek potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Chorą miałaby być kobieta, która wróciła z Tajlandii. Pierwsze testy potwierdziły ponoć, że jest zakażona koronawirusem. Obecnie przebywa w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu imienia doktora Biegańskiego w Łodzi.

Jak podał Express Ilustrowany, 25-latka z Warszawy do Łodzi przyjechała pociągiem. Źle się czuła już w Tajlandii, przyjmowała antybiotyki. Do Polski przyleciała w sobotę. Z warszawskiego lotniska do Łodzi przyjechała pociągiem, co stwarza zagrożenie, że zagroziła kogoś jeszcze. W Łodzi zgłosiła się do szpitala. Jej stan ogólny oceniany jest jako dobry.

Lokalne media w Łodzi: jeden z testów wyszedł pozytywnie

O tym, że jeden z testów na obecność koronawirusa wyszedł pozytywnie informowały również lokalne łódzkie media.

„U pacjentki, która wróciła z Tajlandii zbadane zostały 3 geny na obecność wirusa, z czego 1 wyszedł pozytywnie, a 2 negatywnie. W tej chwili próbki są w drodze do Warszawy, gdzie wynik zostanie ostatecznie potwierdzony” – informuje Radio Łódź.

O sprawie napisał również Super Express. Gazeta podawała, że premier Mateusz Morawiecki w trybie pilnym wezwał do siebie wszystkich ministrów wiceministrów na godzinę dwunastą. Spotkanie ma ponoć związek z koronawirusem.

Senator potwierdza, minister zaprzecza

Informację potwierdził też senator Krzysztof Kwiatkowski, jednak zdementowało ją Ministerstwo Zdrowia.

Niestety, mamy pierwszy potwierdzony przypadek #koronawirus w Polsce, w Łodzi.

Chora przebywa w szpitalu im. Biegańskiego.

Na posiedzeniu @PolskiSenat omówimy dzisiaj, jak ochronić Polki i Polaków przed tą chorobą. Link: https://t.co/Lk2FeYCqR7 — Krzysztof Kwiatkowski (@Kwiatkowski2011) February 27, 2020

Nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. https://t.co/WZzbxlDdms — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 27, 2020

Źródło: Express Ilustrowany, Radio Łódź, Super Express, Dziennik Łódzki, PAP