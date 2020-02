Szkocja pierwszym krajem świata z darmowymi… podpaskami

Parlament szkocki zagłosował za bezpłatną „ochroną okresu u kobiet”. Ustawa przewiduje, że tampony i podpaski higieniczne będą dystrybuowane bezpłatnie w aptekach i klubach młodzieżowych w całej Szkocji.

To ewenement „postępu” na skalę świata. Szkocki parlament uczynił w tej sprawie pierwszy krok i w środę 26 lutego przegłosował już po pierwszym czytaniu projekt ustawy. Za głosowało 112 deputowanych, nikt nie był przeciw, jeden poseł się od głosu wstrzymał.

Sprawozdawcą ustawy jest Monica Lennon. Oszacowała, że ​​przyjęcie tego tekstu „stanowiłoby punkt zwrotny poprzez normalizację menstruacji w Szkocji”. Ma to też być „wysyłanie realnego sygnału powagi”, z jaką Parlament zajmuje się tym problemem.

Środki higieniczne dla kobiet uznano za przedmioty „podstawowych potrzeb”. Pani Lennon dodała, że „żadnej kobiety w Szkocji nie można pozbawić prawa do okresowej ochrony”.

Oczywiście nic bezpłatnego nie ma. Roczny koszt owego rozdawnictwa to 24 miliony GBP (około 28 milionów euro). Od 2018 roku rozdawano już w Szkocji za darmo podpaski dla uczennic i studentek. Dziwne tylko, że nie oburzają się Szkoci, którzy za to też zapłacą ze swoich podatków. Wszak to brak równouprawnienia, ale może ma to jakiś związek z tym, że noszą od lat swoje tradycyjne spódnice. Łatwiej o empatię, czy jak…

Źródło: France Info/ Reuters