Szokująca wizja o. Klimuszko! Przewidział przyjęcie ustawy 447 i wypłatę przez Polskę żydowskich roszczeń?

Ojciec franciszkanin Czesław Klimuszko znany jest z wizji, którymi niechętnie dzielił się ze światem. Niemal bezbłędnie przewidział upadek komunizmu, wybór Karola Wojtyły na papieża, a także islamską falę migracyjną zmierzającą do Europy. O. Klimuszko miał jednak pewną wizję, która może szokować. Chodzi bowiem o… ustawę 447 i wypłatę żydowskich roszczeń!

O. Czesław Klimuszko był franciszkańskim zielarzem, który żył w latach 1905-1980. Oprócz tego zasłynął jako jasnowidz. Jego nadprzyrodzone siły były nawet badane przez polskich parapsychologów. Ocenili go oni jako znakomitego „paranormalnego diagnostę”.

Ojciec Klimuszko był w stanie poprawnie odczytać zachowanie, charakter i wydarzenia z życia człowieka wyłącznie na podstawie fotografii. Sławę w ostatnim czasie zdobył jednak z powodu wizji, której doświadczył wiele lat wcześniej na temat islamskiej nawały na Europę, o czym pisaliśmy.

O. Klimuszko miał kilka innych wizji dotyczących przyszłości Polski. Jedna z nich przeraża. I bynajmniej nie chodzi o III wojnę światową.

– Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie – twierdził franciszkański zakonnik. Czy przewidział więc żydowskie roszczenia wobec Polski, ustawę 447 oraz przyjęcie przez rząd w Warszawie roszczeń? Nie można tego wykluczyć.

W końcu jeszcze nigdzie na świecie nie było sytuacji, by rząd jakiegoś państwa wypłacał obcej organizacji setki miliardów złotych odszkodowania za coś, co do organizacji nigdy nie należało. Mienie bezspadkowe na całym świecie, po określonym czasie, jest nacjonalizowane przez rząd.

W sytuacji uznania roszczeń, Polska rzeczywiście stała by się „źródłem nowego prawa na świecie”. Tylko czy rzeczywiście byśmy tego chcieli?

