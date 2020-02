To obecnie najstarszy człowiek na świecie. Ma 111 lat

Bob Weighton to najstarszy Brytyjczyk, a obecnie także najstarszy człowiek na świecie. Poprzedni rekordzista zmarł w ostatnią niedzielę.

Urodzony 29 marca 1908 r. Bob Weighton jest od zeszłego lata najstarszym człowiekiem w Wielkiej Brytanii.

Teraz został najstarszym człowiekiem na świecie. Dotychczas był nim 112-letni Japończyk Chitetsu Watanabe. Niestety zmarł w ostatnią niedzielę w wieku 112 zaledwie kilka dni po otrzymaniu certyfikatu rekordu Guinnessa.

Weighton, który w przyszłym miesiącu skończy 112 lat, może teraz oczekiwać własnego certyfikatu, choć twierdzi, że nie czerpie satysfakcji z tego powodu.

– Cóż, tak naprawdę nie czuję się usatysfakcjonowany, ponieważ oznacza to, że ktoś umarł – powiedział były nauczyciel i inżynier.

Weighton, który wciąż mieszka we własnym mieszkaniu w Alton w Hampshire, powiedział, że dożycie do takiego wieku nie było czymś co kiedykolwiek zamierzał, chciał tego lub na to pracował.

Bob Weighton mieszka w Alton od 1973 roku. Jego żona odeszła w 1995 roku. W 2014 zmarł jego syn. Doczekał się 25 wnuków i prawnuków.

Brytyjczyk twierdzi, że jego metodą na długowieczność jest „unikanie umierania”.

Źródło: Sky News/nczas