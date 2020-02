UWAGA! Dilerzy w Polsce sprzedają narkotyk, który zabija [FOTO]

Na terenie województwa łódzkiego pojawił się narkotyk, który zabija. Z informacji jakimi dysponuje Główny Inspektorat Sanitarny wynika, iż w obecnie zabezpieczanych produktach zidentyfikowano syntetyczny kannabinoid o nazwie 4F-MDMB-BINACA.

Narkotyk który zabija już w małym stężeniu działa na receptory występujące w wielu rejonach mózgu silniej marihuany.

Narkotyk dostępny jest w postaci plastycznej masy do palenia. Ma kolor czarny, brunatny lub żółty. Dilerzy sprzedają go w woreczkach strunowych, bez etykiety. Hasan, bo tak nazywany jest przez użytkowników, działa silnie na ośrodkowy układ nerwowy. Powoduje silne zatrucie mogące prowadzić do zgonu.

Efektem jego działania są halucynacje, pobudzenie, agresja, lęk, letarg, psychozy, problemy gastryczne, jak również przyspieszenie akcji serca oraz ostra niewydolność nerek. Stosowanie tego narkotyku prowadzi do uzależnienia lub chorób psychicznych.

GIS apeluje, by w przypadku zauważenia osoby, co do której podejrzewamy spożycie tego narkotyku:

zadbać o własne bezpieczeństwo,

wezwać oddział ratownictwa medycznego (tel. 112).

w miarę potrzeby i możliwości przystąpić do pierwszej pomocy przedmedycznej.

Główny Inspektor Sanitarny informuje o niebezpieczeństwie związanym z użyciem nowych narkotyków (zwanych popularnie „dopalaczami). Produkty sprzedawane jako tabletki, proszki, ziołowe lub plastyczne mieszanki, jak również liquidy do palenia, często zmieniają skład i stężenie. Użytkownicy często nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje trudności w niesieniu pomocy przez służby medyczne.

Źródło: GIS